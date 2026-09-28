Berkshir a Aktie

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WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056

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28.09.2026 16:00:02

Warren Buffett Has Stepped Down as Chairman of Berkshire Hathaway, but This May Be a Much Bigger Concern for Shareholders

Warren Buffett technically stepped down as Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) CEO at the end of last year, with Greg Abel taking over. But Buffett's still been closely involved with the company, and there have been reports that he and Abel work closely and have been in agreement on decisions.

Recently, however, Buffett announced he is stepping down as the company's chairman as well. The move seems to suggest Buffett is further distancing himself from Berkshire Hathaway. The biggest concern for investors, however, isn't necessarily that Buffett is leaving, but that this will be more of Abel's company going forward, which will introduce some risk and uncertainty ahead.

Image source: Getty Images.

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