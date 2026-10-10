Warren Buffett Held Wells Fargo Stock for More Than 30 Years Before Selling It. Here's the Lesson for Bank Stocks.

Through decades of investing, Warren Buffett has made more than a few interesting investments. Some stocks Buffett bought in the 1980s remain in Berkshire Hathaway's large stock portfolio today, even though Buffett has now officially left the company.

Even Buffett will admit that he's made mistakes, despite his incredible track record. Wells Fargo (NYSE: WFC) is an interesting case study in Buffett's investments.

Buffett began buying the large bank stock in 1989. But after an extraordinary scandal at the bank, Berkshire eventually exited the position in 2022. Here's what bank investors can learn from this.

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