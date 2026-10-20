Warren Buffett Is Issuing a Stark Warning About the Stock Market. Here's What History Says Comes Next.

This year has been one for the record books, with the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC), and Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) all reaching multiple all-time highs.

But what goes up must come down eventually. Bond yields are at their highest levels in decades, raising borrowing costs for consumers and making debt more expensive for companies spending billions of dollars on the AI build-out. Concerns about AI debt have shaken the market recently, with the tech-heavy Nasdaq experiencing its worst week in months.

While nobody can say for certain what will happen in the near term, Warren Buffett issued a warning earlier this year about this historically expensive market -- and history suggests he's right.

Continue reading