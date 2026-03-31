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WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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01.04.2026 00:33:52
Warren Buffett Is Retired, But Still Going To The Office Daily
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