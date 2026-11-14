Warren Buffett Issued His Starkest Warning About the Stock Market in Years. Here's What History Says Comes Next.

There's been no shortage of market volatility over the last week. After experiencing their worst week of 2026 in early November, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC), Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC), and Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) are rallying once again.

However, that doesn't mean that investors are in the clear. The tech industry is still struggling with volatility -- especially after Nvidia CEO Jensen Huang's recent ousting -- and the market is the priciest it's been in decades.

Warren Buffett has also issued a direct warning to investors who may be underestimating market risk right now, and history has both good and bad news about what's coming next.

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