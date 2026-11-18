Confidence Aktie
WKN DE: A3EFHW / ISIN: JP3306470000
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18.11.2026 02:34:02
Warren Buffett Just Gave Away $5.5 Billion of Berkshire Stock. He Says His Confidence in Berkshire Is "As Strong as Ever."
Warren Buffett gave away another big part of his wealth on Monday, Nov. 16. The chairman emeritus of Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) converted 6,150 Class A shares into 9,225,000 Class B shares and donated them to four family foundations. At Monday's closing price, the gift was worth around $5.5 billion.
This gift is over three times the 2.7 million Class B shares he gave the same four foundations last Thanksgiving. Buffett also paired it with a short note to shareholders.
"You heard plenty from me in September about my confidence in Berkshire. That confidence is as strong as ever," Buffett wrote.
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