Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
|
05.08.2026 14:00:00
Warren Buffett Just Issued a Blunt Warning About the Stock Market. History Is Clear About What Comes Next.
The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC), and Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) have all been reaching new heights over the past few years, as investor optimism fueled lucrative growth.However, it's possible to have too much of a good thing, and what goes up must eventually come back down. Warren Buffett is no stranger to market downturns, and he recently issued a warning about investing in today's market. Here's what history says investors can expect.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Comes S.A.
Analysen zu Comes S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.