Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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17.07.2026 02:33:00
Warren Buffett Just Revealed He -- Not Greg Abel -- Made Berkshire's Big Alphabet Bet. Should You Follow Him In?
When Berkshire Hathaway revealed a large Alphabet (NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG) position last year, the easy assumption was that new CEO Greg Abel was behind it. Warren Buffett, after all, had spent decades steering clear of big technology bets outside of Apple.On Wednesday, Buffett set the record straight. "I initiated it," he told CNBC, adding that not buying the search giant sooner was a mistake.It was a candid admission from an investor who rarely second-guesses himself in public. And it landed as the stock traded near an all-time high, up about 3% on the day and more than double where it sat a year ago.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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