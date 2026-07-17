Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.07.2026 02:33:00

Warren Buffett Just Revealed He -- Not Greg Abel -- Made Berkshire's Big Alphabet Bet. Should You Follow Him In?

When Berkshire Hathaway revealed a large Alphabet (NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG) position last year, the easy assumption was that new CEO Greg Abel was behind it. Warren Buffett, after all, had spent decades steering clear of big technology bets outside of Apple.On Wednesday, Buffett set the record straight. "I initiated it," he told CNBC, adding that not buying the search giant sooner was a mistake.It was a candid admission from an investor who rarely second-guesses himself in public. And it landed as the stock traded near an all-time high, up about 3% on the day and more than double where it sat a year ago.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)

mehr Nachrichten