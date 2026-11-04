Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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04.11.2026 10:26:00
Warren Buffett Loves This Low-Cost ETF. History Says It Could Turn $200 per Month Into $1 Million.
Where does Warren Buffett want most of the money his family receives as an inheritance to be invested? Perhaps surprisingly, it isn't Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB). It isn't one of the top holdings in Berkshire's portfolio, either.
Instead, Buffett revealed years ago where he thought the inheritance should be invested. He recommended to his estate's trustee, "Put 10% of the cash in short-term government bonds and 90% in a very low-cost S&P 500 index fund. (I suggest Vanguard's.)"
One exchange-traded fund (ETF) satisfies Buffett's criteria to a T -- the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO). Berkshire owned this fund from 2019 through 2024. History shows that regular investors should love the Vanguard S&P 500 ETF as much as Buffett does.
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