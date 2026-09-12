BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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12.09.2026 11:00:00
Warren Buffett Loves Wide Moats: 3 AI Infrastructure Stocks That Fit the Bill
As chief executive officer of Berkshire Hathaway, Warren Buffett often expressed his love for businesses with wide moats and durable competitive advantages. This is evident in Berkshire's top holdings and can lead to strong pricing power and consistent earnings growth.
Let's look at three artificial intelligence (AI) infrastructure stocks with the widest moats that could get Buffett's stamp of approval.
ASML (NASDAQ: ASML) has a monopoly on the technology that makes the entire AI boom possible. A moat doesn't get any wider than that.
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