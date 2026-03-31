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01.04.2026 01:05:00
Warren Buffett Made a $19.8 Billion Bet and It's Not on AI
In his last quarter as CEO of Berkshire Hathaway (NYSE: BRKB), legendary investor Warren Buffett made one very large buy.But he didn't buy shares of his largest position Apple (NASDAQ: AAPL), or his longtime holding Bank of America (NYSE: BAC), or one of his other artificial intelligence (AI) picks, Amazon (NASDAQ: AMZN). In fact, he sold more that 7 million shares of each of those.And instead of putting the money into another AI company, he picked up more than 8 million shares of a different company in one of his longtime favorite industries: oil. Here's how Buffett made one of his last plays into one of his best.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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