Warren Buffett Made Apple Berkshire Hathaway's Single Largest Stock Position: $10,000 Invested 10 Years Ago Would Be Worth Roughly $122,400 Today

Warren Buffett reportedly first came to recognize the appeal of iconic consumer tech giant Apple (NASDAQ: AAPL) in 2016 after seeing how distraught one of his close friends became when he thought he had lost his iPhone.

It certainly left an impression.

Over the next several years, Buffett would go all-in on Apple, making it Berkshire Hathaway's (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) No. 1 equity position. At one point, the stock's impressive growth pushed the conglomerate's stake higher to such a degree that it accounted for 40% of the value of its stock portfolio.

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