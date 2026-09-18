Berkshire Hathaway Aktie
WKN: 854075 / ISIN: US0846701086
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18.09.2026 12:35:00
Warren Buffett moves further out of the spotlight at Berkshire, as his son is named chairman
Warren Buffett, the investing legend that turned Berkshire Hathaway into an massive conglomerate, has officially stepped aside as chairman after leaving as CEO at the beginning of the year.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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