Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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19.11.2026 10:05:02
Warren Buffett Paid $1.3 Billion for Coca-Cola. Here's What It Now Pays Berkshire Hathaway in Yearly Dividends.
Berkshire Hathaway finished buying 400 million shares of Coca-Cola (NYSE:KO), the beverage giant behind Powerade, Sprite, and fairlife, in August 1994 for a total of $1.3 billion. The stake now pays $848 million in dividend income annually.
Warren Buffett retired as Berkshire's CEO at the end of 2025, but the company still held that stake as of the third quarter of 2026, under new CEO Greg Abel. A new investor buying shares at the Nov. 16 close of $99.48 gets a dividend yield of about 2.1%. But Berkshire's yield on its original cost basis is a lesson in patience.
Coca-Cola pays $0.53 per share each quarter, or $2.12 a year, after a raise in February. Multiply that by Berkshire's 400 million shares, as of its latest holdings disclosure as of Sept. 30, 2026, and you get Berkshire's annual dividend income.
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Nachrichten zu Coca-Cola Co.
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03:33
|Sprite: Coca-Cola ruft falsch befüllte Limonadendosen zurück (Spiegel Online)
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19.11.26
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
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19.11.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
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17.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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16.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
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16.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones leichter (finanzen.at)
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16.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
|
16.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.at)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Berkshire Hathaway Inc. A
|773 000,00
|-0,96%
|Berkshire Hathaway Inc. B
|520,40
|-0,10%
|Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
|33 700,00
|0,66%
|Coca-Cola Co.
|87,90
|0,13%
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