Coca-Cola Aktie

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WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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17.10.2026 01:38:01

Warren Buffett Paid About $1.3 Billion for Berkshire's Coca-Cola Shares. They're Now Worth About $37 Billion.

In August 1994, Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) ended a seven-year buying spree in Coca-Cola (NYSE:KO). All told, Warren Buffett spent about $1.3 billion on what are now 400 million shares of the drinks giant.

And Berkshire still owned all of those shares at the end of June, according to its last quarterly filing. With Coca-Cola stock at around $93 as I write, near its record high, the stake is worth about $37 billion.

Even more impressive, Berkshire now gets about $848 million a year in Coca-Cola dividends. That's about 65% of what it originally spent on the shares, every single year.

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