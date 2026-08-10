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10.08.2026 16:15:00

Warren Buffett Personally Initiated Berkshire's $30 Billion Alphabet Stake, a Sign He's Still Making Calls Despite Stepping Back as Chairman

There was a massive change at Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) at the start of 2026. Long-time CEO Warren Buffett retired, handing off the leadership reins to Greg Abel. Wall Street was worried that Abel wouldn't be able to fill Buffett's shoes. However, Buffett didn't just leave Abel to the wolves. And Berkshire's $30 billion investment in Google's parent, Alphabet (NASDAQ: GOOG), is a sign that Buffett is still around. Here's what you need to know.Warren Buffett spent decades building Berkshire Hathaway into a massive conglomerate. It was, in reality, his investment vehicle, allowing shareholders to invest alongside the man affectionately known as the Oracle of Omaha for his impressive investment success. His retirement at the end of 2025 was a major event for the company and its shareholders.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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