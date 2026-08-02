Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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02.08.2026 20:05:00
Warren Buffett Regretted Not Investing in Alphabet Earlier. New CEO Greg Abel Won't Have the Same Worry.
Even as one of the greatest investors of all time, Warren Buffett made mistakes and has regrets. One of those regrets involved Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL), which may sound surprising, given that Buffett mostly shied away from tech investments.Still, he said in an interview with CNBC that he had "made a mistake" by not investing in the tech giant sooner. Based on Greg Abel's moves thus far as the new CEO of Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB), however, he's making sure Berkshire won't miss out on any future gains from Alphabet.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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