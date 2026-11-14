Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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14.11.2026 16:05:03
Warren Buffett Said This 1 Mistake Cost Berkshire About $10 Billion. Here’s How Investors Can Avoid It.
Warren Buffett never hid from his investment mistakes. Instead, he wanted to learn from them. One of his most expensive blunders wasn't a bad purchase, but one he never completed.
At Berkshire Hathaway's (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) 2004 annual meeting, Buffett confessed that his worst mistake was Walmart (NASDAQ:WMT). While he initially wanted to buy 100 million shares of the retail giant, Berkshire bought only a small amount because, as the price went up, Buffett waited for it to come back down, which never happened. His reluctance to pay a little more turned out to be a $10 billion mistake.
The mistake wasn't buying a bad stock. It was getting too anchored to a price on a good one. That's a trap almost every investor falls into, and it's easy to avoid once you know what to look for.
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