Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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24.07.2026 21:37:12
Warren Buffett Says Alphabet Is More Likely to Win Than 95% of Wall Street — But Adds ‘I Don’t Like It as Well as’ Coca-Cola And 4 Others
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