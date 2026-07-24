Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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24.07.2026 21:37:12

Warren Buffett Says Alphabet Is More Likely to Win Than 95% of Wall Street — But Adds ‘I Don’t Like It as Well as’ Coca-Cola And 4 Others

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