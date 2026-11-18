In October 2008, during one of the scariest moments of the global financial crisis, Warren Buffett published an op-ed in The New York Times. The stock market was crashing. Twenty-five banks failed in 2008, representing more than $373 billion of assets.

During the first 10 months of 2008, the S&P 500 index (SNPINDEX:^GSPC) entered a bear market, declining by about 21%.

^SPX data by YCharts

Continue reading