Friend a Aktie
WKN DE: A3ELSR / ISIN: CNE1000042N5
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18.11.2026 16:45:02
Warren Buffett Says Bad News Is an Investor's Best Friend. History Says He's Right.
In October 2008, during one of the scariest moments of the global financial crisis, Warren Buffett published an op-ed in The New York Times. The stock market was crashing. Twenty-five banks failed in 2008, representing more than $373 billion of assets.
During the first 10 months of 2008, the S&P 500 index (SNPINDEX:^GSPC) entered a bear market, declining by about 21%.
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