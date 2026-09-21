Friend a Aktie
WKN DE: A3ELSR / ISIN: CNE1000042N5
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21.09.2026 19:00:00
Warren Buffett Says Bear Markets Are an "Investor's Best Friend." Decades of History Prove He's 100% Right.
The September effect appears to be in full swing, as major market indexes have struggled during this historically slow month.
The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI), and Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) have fallen by 1%, 3%, and 0.3%, respectively, over the last two weeks, as of this writing. A rate hike from the Federal Reserve, stubbornly high oil prices, and AI concerns have put pressure on stocks, and a rattled bond market has renewed recession fears.
While all of these headwinds don't necessarily mean a bear market is around the corner, it never hurts to prepare. And according to Warren Buffett, an upcoming downturn could be a lucrative opportunity for smart investors.
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