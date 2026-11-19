Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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19.11.2026 19:30:02
Warren Buffett Says Berkshire Will Never Prefer Cash Over Good Businesses. History Says Your Portfolio Shouldn't Either.
Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) has often been criticized for keeping too much cash on hand. As of Sept. 30, its cash pile, which includes rail and utility cash and Treasury bills, sat at $377.4 billion. For an idea of just how large that is, it's about the market cap of Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR).
That seems to conflict with the preferences of former CEO Warren Buffett, even when he was running the company. In a 2024 shareholder letter, he said, "Berkshire will never prefer ownership of cash-equivalent assets over the ownership of good businesses, whether controlled or only partially owned."
There's nuance in that statement, however, that offers insight into what investors should consider for their own portfolios.
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