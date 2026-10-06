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06.10.2026 11:12:01

Warren Buffett Says Buy This Vanguard Index Fund -- It Could Turn $400 Per Month Into $820,000

Under Warren Buffett, Berkshire Hathaway stock returned 19.7% annually between 1965 and 2025, nearly doubling the 10.5% annual return in the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC). That makes Buffett a great source of inspiration, and he consistently recommended an S&P 500 index throughout his career.

"In my view, for most people, the best thing to do is to own the S&P 500 index fund," Buffett said at Berkshire Hathaway's shareholder meeting in 2021. Investors have several options, but Buffett himself selected the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT:VOO) when going head-to-head with a hedge fund in the early 2000s.

Following Buffett's advice could turn $400 per month into $820,000. Here's what investors should know.

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