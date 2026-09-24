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24.09.2026 17:30:00

Warren Buffett Says "Father Time Always Wins." History Says Investors Who Do This 1 Thing Will Win Out Anyway.

Warren Buffett just published his farewell letter to Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) investors as the Oracle of Omaha steps down as Chairman and becomes Chairman Emeritus. Near the end of his letter, the 96-year-old wrote a sobering line: "Father Time always wins." Buffett added, "He has, however, been generous with me."

That generosity shows up in Berkshire's track record. Between 1965 and 2025, Berkshire's per-share market value compounded at 19.7% a year, turning a modest $100 investment into roughly $6.1 million. The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), with dividends included, compounded closer to 10.5%, and turned that same $100 into about $46,000.

Berkshire's transition is now complete. Greg Abel took over as CEO on Jan. 1, while Buffett's son, Howard, became Chairman on Sept. 18. While this feels like the end of an era, reviewing Buffett's investment philosophy is a great reminder of how anyone can win in the stock market, no matter what Father Time has planned.

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