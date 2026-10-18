Berkshir a Aktie

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WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056

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18.10.2026 13:30:00

Warren Buffett Says He Has "Never Felt Better" About Berkshire Hathaway's Future as He Steps Down as Chairman at 96

Last year, Warren Buffett, who built Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) into a $1.1 trillion behemoth, announced he was stepping down as CEO after 60-some years, remaining chairman of the board of directors. This year, he turned 96 and made another announcement -- he's remaining on the board as chairman emeritus, but handing the chairmanship to his son Howard.

Buffett has expressed no worries about the future of Berkshire Hathaway, which should encourage his fellow shareholders. Here's a look at why he's confident -- and whether you should be, too.

Former Berkshire Hathaway CEO Warren Buffett. Image source: Getty Images.

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