Warren Buffett Says This Move Is the Key to Surviving a Stock Market Crash. Here's What History Says Comes Next

Warren Buffett is considered one of the most successful investors in history. And his holding company, Berkshire Hathaway, has returned a jaw-dropping 5,502,284% from 1965 to 2024, trouncing the S&P 500's 39,054% gain over the same period. He pulled this off by focusing on value and lasting advantages instead of chasing the latest trends.

Let's explore how Buffett's investing philosophy can help investors navigate the near-term uncertainties like the generative artificial intelligence (AI) boom -- an investing megatrend that just might be the next financial bubble.

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