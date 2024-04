Warren Buffett schlägt erneut bei Liberty SiriusXM-Aktie zu

• Berkshire Hathaway baut Anteil an Liberty SiriusXM aus Aktienkauf in mehreren Schritten• Mehr als nur Hoffnung auf Arbitrage-Gewinn

Die Investmentholding von Warren Buffett, Berkshire Hathaway, hat sich in mehreren Schritten mit weiteren Aktien der Liberty SiriusXM Group eingedeckt.

Mehr als 116 Millionen US-Dollar investiert

So hat Berkshire im April Liberty SiriusXM-Stammaktien der Serie A im Wert von 116,58 Millionen US-Dollar erworben. Konkret fügte das Investmentvehikel von Warren Buffett seinem Depot 4,3 Millionen Aktien des US-Unternehmens hinzu, dabei zahlte die Buffett-Firma Preise zwischen 25,67 und 27,76 US-Dollar je Aktie. Insgesamt besitzt Berkshire nun 69.044.244 Liberty SiriusXM-Aktien, wie aus Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht.

Besondere Tracking-Aktie

Als Buffett im März zuletzt seine Beteiligung an Liberty SiriusXM aufstockte, hatte unter anderem Bloomberg die Vermutung angestellt, Buffett könnte mit seinem Aktienkauf ein so genanntes Arbitrage-Spiel spielen. Im Dezember vergangenen Jahres gaben die Liberty SiriusXM Group und SiriusXM ihre Fusion bekannt. Beide Aktien bewegten sich in diesem Zusammenhang kaum. Buffett hoffe also wohl auf einen Arbitrage-Gewinn bei der Liberty SiriusXM Tracker-Aktie - er wolle also aus der Spanne zwischen dem Wert der Sirius XM-Aktie, die die Aktionäre von Liberty SiriusXM erhalten werden, und dem aktuellen Preis der Liberty SiriusXM-Aktie Kapital schlagen, so Bloomberg.

Inzwischen hat sich die Lage am Markt aber verändert: Der Rabatt, den die Liberty SiriusXM-Aktie bietet, ist zwischenzeitlich nahezu versiegt, nachdem noch im Dezember ein Spread von 35 Prozent auszumachen war. Es ist also davon auszugehen, dass Buffett durchaus auf eine positive Geschäftsentwicklung seines Investments hofft, wie er es auf Basis seiner Value Strategie für alle von ihm gehaltenen Firmenanteile tut.



