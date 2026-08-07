Berkshir a Aktie

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WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056

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08.08.2026 00:05:00

Warren Buffett Set a Personal Goal to Give Away His Entire $140 Billion Berkshire Stake by 2034. Here's What That Means for Future Share Supply.

Warren Buffett started giving away his Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) shares 20 years ago, but the legendary investor is speeding up the process. Last month, Buffett announced his plans to dispose of his remaining shares between now and Dec. 31, 2034.On the same day as the press release, Buffett converted $6 billion in Berkshire Class A shares into Class B shares and donated them to several private foundations.Interestingly enough, for the first time in 20 years, Buffett gave nothing to the Gates Foundation, opting instead to give only to various affiliated foundations, including The Susan Thompson Buffett Foundation, as well as the private foundations run by each of his three children.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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