BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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14.07.2026 17:12:00
Warren Buffett setzt Milliardenspende an Stiftung von Bill Gates aus
Jahrelang hat Bill Gates’ Stiftung Großspenden von Warren Buffett erhalten. Damit ist vorerst Schluss. Der 95-Jährige will erst wieder mit dem Microsoft-Mitgründer sprechen, wenn es Klarheit über dessen Epstein-Kontakte gebe.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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