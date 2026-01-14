Timeless Aktie

WKN: 931025 / ISIN: HK8028008944

14.01.2026 12:30:00

Warren Buffett Stepped Down, but His Timeless Investment Advice Can Help You Build Wealth for Years to Come

Warren Buffett served as the chief executive officer of Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B) from 1965 until the end of 2025, when he stepped down. During his 60-year tenure, he transformed Berkshire from a struggling textiles manufacturer into a $1 trillion conglomerate with more than 60 wholly owned subsidiaries, and minority stakes in more than 40 other companies. Berkshire stock delivered a compound annual return of 19.7% during Buffett's time as CEO, which would have been enough to turn a mere $500 investment in 1965 into $24.2 million today. Buffett knows that typical investors would struggle to replicate his success, so he often recommends they buy a low-cost S&P 500 index fund instead of trying to pick individual stocks.In a 2013 letter to shareholders, he specifically recommended the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) because of its ultra-low fees. Here's how this exchange-traded fund can help build wealth for decades.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
