Warren Buffett Steps Down as Berkshire Hathaway Chairman After 56 Years. Here's What Investors Should Expect Moving Forward.

Warren Buffett began buying shares of Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) in 1962. He took complete control in 1965.

In the decades to come, Buffett led Berkshire on a truly historic run. The stock averaged 19.7% annual returns -- roughly double what the S&P 500 Index garnered over the same time period.

At the end of last year, Buffett relinquished his role as CEO. Greg Abel took the reigns at the start of 2026. Now, Buffett is stepping down as Chairman of the board. Though, he is retaining a position as Director, as well as the title of Chairman Emeritus.

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