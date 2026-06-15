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15.06.2026 14:15:00
Warren Buffett Successor Greg Abel Pours $10 Billion More Into His Largest Bet Yet
In Greg Abel's first letter to Berkshire Hathaway shareholders as CEO, he promised to preserve the culture at Berkshire Hathaway established by Warren Buffett. He emphasized financial strength and capital discipline as defining factors of Berkshire and its portfolio. But that hasn't stopped Abel from steering the company toward new investments.Abel's largest investment so far has been his purchase of Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) shares on the open market during the first quarter. He spent an estimated $11 billion buying shares, and he recently added another $10 billion to that investment. While Buffett long eschewed tech stocks like Alphabet, Abel is quickly making it a core holding for Berkshire's portfolio.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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