Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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15.07.2026 21:19:51
Warren Buffett Takes Credit for Berkshire’s Alphabet Stock Buy: ‘I Initiated It’
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