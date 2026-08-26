Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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26.08.2026 08:30:01
Warren Buffett Thinks Stocks Are Expensive. Berkshire Hathaway CEO Greg Abel Seems To Disagree
Warren Buffett became one of the richest people in the world largely because of his stalwart commitment to value investing.The philosophy, which essentially means buying dollars for 80 cents, guided Buffett to be a judicious investor, staying within his area of competency, and being disciplined enough to avoid overpaying for stocks, saving his money for a rainy day instead.Before he stepped down as Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.A) (NYSE:BRK.B) CEO at the end of 2025, the conglomerate had gone 13 straight quarters as a net seller of stocks, a clear sign that Buffett preferred to raise cash for future opportunities rather than invest it in the market in front of him.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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