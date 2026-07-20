Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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20.07.2026 08:30:00
Warren Buffett Will Give Away His Entire $140 Billion Berkshire Stake by 2034
One of the wealthiest people in America is about to give away (almost) his entire fortune. Warren Buffett, legendary investor and longtime CEO of Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB), announced on Tuesday that he will donate his entire $140 billion of Berkshire stock to charity.Let's look at why Buffett's stock donations are a big deal, and whether they could affect Berkshire shareholders.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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