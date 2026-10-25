Warren Buffett Won His 10-Year Bet Against Hedge Funds. Here's What the S&P 500 Has Done Since It Ended.

On Dec. 19, 2007, Warren Buffett bet that a low-cost index fund built to track the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) would beat a hand-picked set of hedge funds over the 10 years from the start of 2008 to the end of 2017. It wasn't close. The index fund returned 125.8% in the decade, or around 8.5% a year. The five funds of hedge funds picked against it returned between 2.8% and 87.7%.

The bet ended nearly nine years ago. With dividends reinvested, the same type of fund has more than tripled since the end of 2017 -- a bigger gain in under nine years than the bet's winner made in all 10.

But I think most of that gap boils down to the year the bet began.

Continue reading