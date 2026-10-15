AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
|
15.10.2026 04:14:02
Warren Buffett Wrote "Buy American. I Am." 18 Years Ago This Week. Should You Still Follow His Advice?
On Oct. 16, 2008, in the middle of the financial crisis, Warren Buffett published an op-ed in The New York Times called "Buy American. I Am." It ran in the paper's print edition the next morning. That day, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at around 941, already down about 40% from its October 2007 record.
From that Oct. 17 close, the index dropped another 28% before it hit bottom on March 9, 2009.
But anybody who bought that day and hung on has done extremely well. By my math, $10,000 put in the State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEMKT:SPY) at the Oct. 17, 2008, close would be worth around $115,600 as of this writing, with dividends reinvested. The money has grown about 11.6-fold, or almost 15% a year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AGO AG Energie + Anlagen
Analysen zu AGO AG Energie + Anlagen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen belasten: ATX schließt deutlich schwächer -- DAX schlussendlich fester -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich klar im Minus, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Die US-Börsen legten im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.