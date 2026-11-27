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27.11.2026 11:30:02
Warren Buffett Wrote in February 2009 That He Buys Stocks Like Socks, When They're Marked Down. The S&P 500 Gained 50% During the Next Year.
The major indexes entered the Thanksgiving holiday in correction territory, with the S&P 500 down about 10% since its all-time closing high on Oct. 6 and the Nasdaq Composite off 17% since then.
Where it goes from here is unknown, but the cyclically adjusted price-to-earnings (CAPE) ratio, also known as the Shiller P/E ratio, is still elevated at about 38. Although that's down from more than 40 in October, it is still as high as it's been since the dot-com boom.
It is unsettling in the near term, but in the long-term view, it creates a buying opportunity for investors, as Warren Buffett summed up in Berkshire Hathaway's (NYSE:BRKA) (NYSE:BRKB) 2008 letter to shareholders.
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