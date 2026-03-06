Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
06.03.2026 11:06:00
Warren Buffett's $187 Billion Warning Shows the Time to Be Fearful When Others Are Greedy Has Arrived
Warren Buffett's $187 Billion Warning Shows the Time to Be Fearful When Others Are Greedy Has Arrived

A little over two months ago, on Dec. 31, Berkshire Hathaway's (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) longtime billionaire boss, Warren Buffett, retired as CEO and handed the reins over to successor Greg Abel. During the Oracle of Omaha's time at the helm, he oversaw a greater than 6,000,000% cumulative return in his company's Class A shares (BRK.A) and ran circles around the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI), S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), and Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC). But even though Warren Buffett is no longer overseeing his company's daily operations or signing off on investments in Berkshire's $319 billion investment portfolio, his legacy is still being tangibly felt.
