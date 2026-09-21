Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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21.09.2026 20:15:00
Warren Buffett's $35 Billion Bet on Tim Cook's Apple Grew to $185 Billion Pretax. Here's What That Stake Says About Long-Term Investing.
Of all the great investments that former Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) CEO Warren Buffett made over the years, Apple (NASDAQ: AAPL) might have been his best.
Up until his first investment in Apple in 2016, or perhaps with a position he opened in International Business Machines (NYSE: IBM) in 2011, Buffett had been reluctant to invest in technology stocks because he said he didn't fully understand them.
But he soon understood Apple enough to make it his largest holding and best investment. Over the years, Berkshire has made more than $100 billion on Apple stock, Buffett told CNBC back in July of this year.
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Nachrichten zu Apple Inc.
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16:01
|Zuversicht in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17.09.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Apple auf 'Overweight' - Ziel 340 Dollar (dpa-AFX)
|
17.09.26
|The Apple trust premium in the age of AI (Financial Times)
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16.09.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
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15.09.26
|Musk beendet Rechtsstreit mit Apple – Kooperation mit OpenAI nicht mehr im Visier - Aktie schwächer (dpa-AFX)
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15.09.26
|Evercore setzt auf 6 KI-Hardware-Aktien: Apple, Seagate & Co. im Blick (finanzen.at)
|
15.09.26
|Apple, Oracle, OpenAI, SK Hynix, Infineon, SAP - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
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15.09.26
|Apple, Oracle, OpenAI, SK Hynix, Infineon, SAP - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
Analysen zu Apple Inc.
|07:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|295,90
|1,16%
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