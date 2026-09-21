Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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21.09.2026 20:15:00

Warren Buffett's $35 Billion Bet on Tim Cook's Apple Grew to $185 Billion Pretax. Here's What That Stake Says About Long-Term Investing.

Of all the great investments that former Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) CEO Warren Buffett made over the years, Apple (NASDAQ: AAPL) might have been his best.

Up until his first investment in Apple in 2016, or perhaps with a position he opened in International Business Machines (NYSE: IBM) in 2011, Buffett had been reluctant to invest in technology stocks because he said he didn't fully understand them.

But he soon understood Apple enough to make it his largest holding and best investment. Over the years, Berkshire has made more than $100 billion on Apple stock, Buffett told CNBC back in July of this year.

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