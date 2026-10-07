Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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07.10.2026 11:06:01
Warren Buffett's $863 Million "Secret" Portfolio Dumped Alphabet and Broadcom, but Has Over 17% of Invested Assets in This Proven Moneymaking Strategy
For decades, no investment portfolio has been more closely watched by investors than Berkshire Hathaway's (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB). Now-retired CEO Warren Buffett always had a knack for spotting amazing deals hiding in plain sight, leading to a greater-than-6,000,000% outperformance of the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) since the mid-1960s.
But investors might not realize that a "secret" Buffett portfolio exists within Berkshire Hathaway. In the June-ended quarter, this $863 million portfolio sent shares of artificial intelligence (AI) superstars Alphabet (NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG) and Broadcom (NASDAQ:AVGO) packing. Meanwhile, this under-the-radar fund has built up a significant position in two S&P 500 index funds: the State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEMKT:SPY) and the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT:VOO).
Image source: Getty Images.
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