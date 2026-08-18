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WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

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18.08.2026 20:30:00

Warren Buffett's 12-Word Strategy for Navigating a Fear-Driven Market

It's not an exaggeration to say that after serving as Berkshire Hathaway's (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) CEO and chief stock-picker for an incredible 55 years, Warren Buffett has seen it all, and most of it twice (at least). Many of the patterns he's repeatedly observed have even been turned into well-circulated -- and deservedly so -- investment advice.However, there's only one of his many nuggets of wisdom specifically meant to help investors navigate a market environment racked by fear. As he put it in his 1986 letter to Berkshire shareholders published back in early 1987, "Be fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful."Here's why it's still great advice.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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