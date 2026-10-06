Berkshir a Aktie

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WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056

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06.10.2026 14:15:00

Warren Buffett's Berkshire Compounded at 19.7% a Year for 61 Years, a 6,099,294% Cumulative Gain. Can Investors Still Learn From That Playbook Today?

At the end of 2025, Warren Buffett stepped down from his longtime position as the CEO of Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB). Over the 61 years he ran the company, the stock produced incredible returns for shareholders, rising by more than six million percent. Over the same span, the S&P 500 index (SNPINDEX: ^GSPC) gained 46,000%.

Clearly, Buffett earned the nickname the "Oracle of Omaha." But can you still benefit from his investment wisdom now that the 96-year-old investor is no longer with Berkshire Hathaway? You sure can!

Image source: Getty Images.

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