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WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056

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07.11.2026 16:36:00

Warren Buffett's Berkshire Compounded at More Than 19% a Year Over Six Decades, Nearly Double the S&P 500's 10% Return. Can Investors Still Apply That Playbook Today?

At the start of this year, Warren Buffett stepped down as Berkshire Hathaway's (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) CEO and passed the reins to current CEO Greg Abel. Then, in September, Buffett stepped down as the chairman of the company's board of directors.

Sometimes called "the Oracle of Omaha" in reference to his birthplace and incredible history of investment success, the famously successful, 96-year-old moneyman is winding down his active participation with Berkshire. He's had a legendary run. Over roughly six decades, the Buffett-led investment conglomerate managed to post an average annualized return of roughly 19% -- nearly doubling the S&P 500's average annual return rate of roughly 10% across the stretch.

Image source: The Motley Fool.

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