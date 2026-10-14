Berkshire Hathaway Aktie
WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026
|
14.10.2026 21:45:00
Warren Buffett's Berkshire Hathaway Just Bet Nearly $1 Billion on This IPO Stock (Hint: It's Not SpaceX)
Warren Buffett spent nearly 60 years at Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) buying businesses with durable competitive advantages, strong cash flow, and capable management teams. Now, Berkshire is doubling down on an unfamiliar technology company that went public just three months ago.
On Oct. 14, a filing with the Securities and Exchange Commission (SEC) revealed that Berkshire is investing $330 million in Bending Spoons (NASDAQ: BSP). This follows a $600 million investment during the company's initial public offering (IPO) in July.
What makes this investment interesting isn't simply Berkshire's involvement. It's how closely Bending Spoons' business model resembles Buffett's own investment philosophy.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. B
|
14.10.26
|Berkshire Hathaway adds $330mn to stake in tech group Bending Spoons (Financial Times)
|
14.10.26
|Berkshire Hathaway adds $330mn to stake in tech group Bending Spoons (Financial Times)
|
09.10.26
|S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Berkshire Hathaway-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.10.26
|Berkshire Hathaway setzt auf diese Aktie – Zeit zum Nachziehen? (finanzen.at)
|
02.10.26
|S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berkshire Hathaway von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
25.09.26
|S&P 500-Wert Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berkshire Hathaway von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
18.09.26
|Generationswechsel bei Berkshire Hathaway: Buffett gibt Vorsitz ab, Sohn übernimmt - Aktie etwas leichter (dpa-AFX)
|
18.09.26
|S&P 500-Papier Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Berkshire Hathaway-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. B
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Berkshire Hathaway Inc. A
|700 500,00
|-0,21%
|Berkshire Hathaway Inc. B
|468,35
|-0,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Grün
An den Märkten in Asien geht es am Freitag wieder aufwärts.