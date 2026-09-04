Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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04.09.2026 13:10:01
Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Just Did This for the First Time in 15 Quarters. History Offers a Clue About What’s Next, But the Evidence Piling Up Suggests History May Not Repeat Itself.
Investing legend Warren Buffett handed over the chief executive officer reins of Berkshire Hathaway to Greg Abel at the start of the year. Before that, however, Buffett spent many quarters doing more selling of stocks than buying. Why did net sales exceed purchases for a long period? Buffett hasn't answered the question directly, but a comment he made in a recent shareholder letter offers us clear insight:"Often, nothing looks compelling; very infrequently we find ourselves knee-deep in opportunities," Buffett wrote in the 2024 letter.Today, Buffett remains chairman of Berkshire Hathaway, while Abel guides investment decisions. And in the recent quarter, Abel made a big move: Berkshire Hathaway just did the following thing for the first time in 15 quarters. History offers a clue about what might come next, but the evidence piling up suggests it may not repeat itself.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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