Berkshire Hathaway Aktie
WKN: 854075 / ISIN: US0846701086
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08.10.2026 11:06:02
Warren Buffett's Biggest Mistake Has Now Cost Berkshire Hathaway Up to $112 Billion (but I Don't Blame Him)
Trillion-dollar conglomerate Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) entered 2026 in uncharted territory for the first time in more than half a century. On Dec. 31, Warren Buffett, the company's longtime CEO, who oversaw a greater-than-6,000,000% outperformance of the benchmark S&P 500 since the mid-1960s, retired as CEO. His successor, Greg Abel, is now in charge of Berkshire's $350 billion investment portfolio.
While the Oracle of Omaha had a knack for spotting amazing deals hiding in plain sight, he wasn't infallible. Decisions made in the years leading up to his retirement with No. 1 holding Apple (NASDAQ:AAPL) have cost Berkshire Hathaway up to $112 billion in would-be gains.
Image source: Getty Images.
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