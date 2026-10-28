Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
|
28.10.2026 09:26:01
Warren Buffett’s Favorite Market Gauge Has Blown Past a Level He Once Called a Warning. History Says This Comes Next.
"You are playing with fire."
Warren Buffett used those five words to bluntly warn investors in a 2001 Fortune article. He preceded the warning with a discussion of his favorite market gauge, the ratio of total stock market capitalization to gross national product (GNP). This metric became popularly known as the Buffett indicator.
The "Oracle of Omaha" wrote in the article that when the total stock market capitalization-to-GNP ratio "rose to an unprecedented level" nearly two years earlier, it "should have been a very strong warning signal" to investors. And he used the "playing with fire" language to describe the scenario when the market valuation gauge approaches 200%.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Comes S.A.
Analysen zu Comes S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX deutlich im Plus -- Wall Street Verlustreich -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.