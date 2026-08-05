True Aktie
WKN: 889349 / ISIN: TH0375010012
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05.08.2026 15:45:00
Warren Buffett's "Gambling" Alert Rings True as Stocks Face Their Sternest Challenge in 155 Years
Warren Buffett is one of history's most accomplished investors. As the longtime leader of Berkshire Hathaway, the "Oracle of Omaha" transformed a textile firm into a sprawling investment conglomerate through decades of disciplined capital allocation.Smart investors recognize that Buffett's track record offers a rare demonstration of sustained wealth creation: From 1965 through 2025, Berkshire's market value compounded at an annual rate of 19.7%, far outpacing the S&P 500's (SNPINDEX: ^GSPC) 10.5% pace over the same span.This performance underscores the power of patient, value-oriented ownership. Yet in recent years, Buffett has observed that finding genuine opportunities at a reasonable price has grown difficult precisely because so many investors now prefer "gambling" -- noting the surge in short-term speculative growth stocks and the cultural tilt toward cultivating day trading rather than long-term investing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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