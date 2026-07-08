Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
|
08.07.2026 07:45:00
Warren Buffett's Hand-Picked Successor, Greg Abel, Has 58% of Berkshire Hathaway's Portfolio Invested in Just 5 Dow Stocks. Here's My Top Pick for July.
If there was ever any question that Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) believes in buying and holding high-quality blue chip stocks, this will wipe away any doubt: Over half of Berkshire's current stock portfolio consists of stocks that are also one of the 30 tickers that make up the Dow Jones Industrial Average.Indeed, confidence in these names is so high that -- like his predecessor Warren Buffett -- current Berkshire CEO Greg Abel is OK with just five Dow stocks accounting for 59% of the conglomerate's stock portfolio's total value. That's a vote of confidence worth noting.And one of these five names is a particularly compelling prospect to consider buying this month.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dow Inc
|
08.07.26
|Aktien New York: Ungewisse Lage im Nahen Osten belastet US-Börsen (dpa-AFX)
|
08.07.26
|ROUNDUP/Aktien New York: Eskalation im Nahen Osten belastet US-Börsen (dpa-AFX)
|
08.07.26
|S&P 500-Titel Dow-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dow-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
08.07.26
|Aktien New York: Eskalation im Nahen Osten belastet US-Börsen (dpa-AFX)
|
08.07.26
|Aktien New York Ausblick: Schwach erwartet - Iran-Waffenruhe bedroht (dpa-AFX)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Dow informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
07.07.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.07.26
|Aktien New York Ausblick: Dow im Plus erwartet - Chipwerte von Samsung belastet (dpa-AFX)
Analysen zu Dow Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Dow Inc
|25,45
|1,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.